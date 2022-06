Volledig Romeins tempelcomplex blootgelegd in Nederland: "Uitzonderlijk, zeker in Lage Landen"

"In eerste instantie vonden we de funderingsresten, maar langzaamaan kwam ook de volledige tempel naar boven, met nog enkele gebouwen eromheen", aldus Verhelst. "Op dit moment zien we duidelijk de wanden van de tempel en rondom vonden we tal van altaarstenen met inscripties erop, tientallen brokstukken van sculpturen en grote hoeveelheden offergaven. Zo'n vondst is echt uitzonderlijk, zeker in de Lage Landen."