"Slow Shopping" moet Kortrijks winkelwandelgebied weer aantrekkelijk maken

De Grote Kring is een kruispunt van verschillende winkelstraten in het centrum van de stad. "We hebben hier een mobiel bos gezet, een lange, blauwe tafel met banken, sfeervolle verlichting en een klimtoren. Elementen die uitnodigen om het wat trager aan te doen en om even te blijven zitten en wat meer te genieten. Gedaan met snel een zomershort gaan kopen, runshoppen moet plaats maken voor funshoppen", zegt schepen van Economie, Wouter Allijns (Team Burgemeester).



"We willen uittesten of het winkelwandelgebied kan uitgroeien tot een "slow shopping zone" waarbij we ons inspireren op de "slow"-trend die we vandaag", zegt Stephanie Cornut van het ontwerpteam. "We willen de mensen bewust vertragen en het de moeite maken om langer te blijven hangen in en rond de winkels is de bedoeling."