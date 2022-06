Snelwegparking Peutie lijkt grote vuilnisbelt: “Aannemer die afval moet ophalen is failliet”

Voor de vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs is de snelwegparking van Peutie dan ook gaan aangename plek om te overnachten of pauzeren. En ook de pendelaars ergeren zich aan al dat afval: “Ik passeer hier dagelijks, en het is echt een schande. Dit is een stort om beschaamd over te zijn als Belg!”, zegt pendelaar Wim.