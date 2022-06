Stad Antwerpen koopt grond voor campus voor buitengewoon onderwijs in Hoboken: 280 nieuwe plaatsen

Hoe broodnodig die plekken zijn, werd recent nog maar eens duidelijk na een rapport van Meld je aan Antwerpen, dat de aanmeldingen voor volgend schooljaar bundelt. 533 kinderen wachten momenteel nog op een plek in het buitengewoon basisonderwijs, of 58% van alle aanvragen. In het buitengewoon secundair onderwijs staat nog 43% van de aanvragen op de wachtlijst. Onderwijsschepen Jinnih Beels erkent de problematiek. "We lossen hier niet de huidige capaciteitsproblemen mee op. Maar elk plekje telt. We werken aan oplossingen op korte en lange termijn, zoals deze aankoop. Toegegeven botsen we als stad wel op onze limieten. De crisis wordt elk jaar groter."