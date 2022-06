Gooik wil extra duiding bij gedenksteen voor collaborateur Staf De Clercq

De Boeck had intussen al een overleg met Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en wil samenwerken met ondermeer de Kazerne Dossin en de heemkundige kring van Gooik om de figuur van Staf De Clercq op een juiste manier te duiden. "De Clercq is een controversiële figuur. Hij is ook een lokale schepen geweest in Kester en was naar verluidt een populaire man. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij samengewerkt met de Duitse bezetter", legt De Boeck uit. "Ik vind het belangrijk dat we ons oorlogsverleden begrijpen en zien waar het fout is gelopen. Zo kunnen we vermijden dat zo'n zaken zich niet herhalen."

De gedenksteen volledig weghalen, vindt De Boeck niet nodig. "Dat lijkt me iets te kort door de bocht. Het ligt ook op privéterrein, dus daar hebben wij weinig over te zeggen. Ik heb geen contact met zijn familie, maar we willen natuurlijk binnenkort wel ook graag met hen overleggen."