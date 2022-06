Weg met ongepaste reclame en controle op gebruikers met meer dan 10.000 volgers: TikTok stemt in met Europese regels 

Verschillende nationale organisaties zoals Test Aankoop dienden hierover klacht in bij de Europese consumentenorganisatie. TikTok is erg populair bij kinderen en jongeren, en maakt daarvan gebruik in zijn reclametechnieken. De organisaties stelden ook dat de app er niet in slaagt kinderen te beschermen tegen verborgen advertenties en ongepaste inhoud. De Europese Commissie ging daarna in gesprek met het bedrijf.