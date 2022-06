Twee mannen aangehouden na lange achtervolging door de politie in Mechelen en op E19: snelheden tot 200 km/u

De bestuurder slaagt er intussen in om opnieuw met de auto weg te rijden. Via de Antwerpsesteenweg, de R6, het Battelcomplex en de E19, gaat het naar Diegem en Haren. Er worden daarbij snelheden gehaald tot 200 km/u. In Haren verliest de bestuurder uiteindelijk de controle over het stuur en botst hij tegen drie geparkeerde auto's. De man vlucht daarop te voet verder, verstopt zich in een tuinhuis, maar vlucht nog voort. Uiteindelijk kan hij onderschept worden door een patrouille van de federale politie die bijstand kwam verlenen.