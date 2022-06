"Soms weet je dat je hulp nodig hebt, maar waar moet je naartoe?": wat  jongeren met mentale problemen nog missen

Ruim 1 op de 6 Belgische jongeren tussen 10 en 19 jaar lijdt aan een gediagnosticeerd mentaal gezondheidsprobleem, schat Unicef. Daarom zette de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties een project op poten waarbij ze in gesprek ging met 150 jongeren die in een kinderpsychiatrische instelling verblijven of een ambulante behandeling krijgen. Op basis daarvan stelde Unicef een rapport op dat een inkijk geeft in hun leven, hopen en angsten en toelicht wat er moet veranderen om hun welzijn te verbeteren.