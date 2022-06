Verdachte straatroof in Turnhout herkend op politiebeelden: "Sloeg eerder al iemand een schedelbreuk" 

De politie van Turnhout verspreidde vrijdag een opsporingsbericht met de foto van een verdachte. Die had eerder die week een 68-jarige man geslagen en zijn gsm gestolen aan Schildpad in Turnhout. "Dat gebeurde toen de man een opmerking maakte naar de verdachte over de overlast die hij veroorzaakte in de buurt. Het escaleerde en de verdachte gebruikte veel geweld. Nadien stal hij ook de gsm van het slachtoffer", zegt Rudy Remijssen van de Politie Zone Turnhout.