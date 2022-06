Minister Verlinden (CD&V) over schietpartijen Molenbeek: "Lokale politie moet nodige capaciteit voorzien"

In een reactie laat de minister weten dat het in eerste instantie aan de lokale politie is om het probleem aan te pakken. "Het is in eerste instantie aan de lokale politie om in de nodige politiecapaciteit te voorzien en te organiseren”, reageert minister Verlinden aan BRUZZ. “De lokale politiemensen kennen de situatie op het terrein het beste. Uiteraard kan de lokale politie via de geëigende kanalen versterking vragen van de federale politie of nabijgelegen zones.”