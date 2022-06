Vier redenen om naar de film "Elvis" te gaan kijken (en één om thuis te blijven)

Bazz Lurhmann was niet van plan om van "Elvis" een eerbetoon te maken. Hij wilde via Elvis iets vertellen over Amerika in de jaren vijftig, zestig en zeventig. "Elvis' muziek was belangrijk, maar voor wie na 2000 geboren is, is hij niet meer dan een man in een halloweenkostuum", aldus Luhrmann. Zijn film moest vooral een tijdsdocument worden. Maar toen ontmoette hij de familie van Elvis: zijn kleindochter, zijn dochter Lisa Marie en zijn vrouw Priscilla. Hij ontdekte dat Elvis ook een grootvader was, en een vader en een echtgenoot. En hij verlegde de focus van zijn film.