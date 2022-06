Topambtenaar die van oud-president Trump vraag kreeg "om 11.780 stemmen te vinden" getuigt in hoorzitting Congres

De ambtenaar die in Georgia toezicht hield op de verkiezingen, Gabe Sterling, gaf aan hoe moeilijk het soms was om op te tornen tegen de aanhoudende beschuldigingen van kiesfraude die Trump de wereld in stuurde. Hij kreeg er zelfs in zijn eigen familie discussies over, zei hij. "Het was frustrerend", zei Sterling. "Vaak had ik het gevoel dat onze informatie overkwam, maar mensen waren terughoudend om ze te geloven, omdat de president van de Verenigde Staten, naar wie velen opkeken, hen zei dat het niét waar was."

Sterling, net als Raffensperger van Republikeinse signatuur, trok in december van leer over bedreigingen tegen zijn mensen die stemmen moesten tellen. Eén van die mensen, Wandrea "Shaye" Moss, vertelde tijdens de hoorzitting hoe bedreigingen en laster, vooral geuit via Facebook, het leven van haarzelf en haar moeder verziekten.