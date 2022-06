Vlaamse ministers trekken naar Raad van State tegen windmolenpark vlak bij Voeren in Wallonië

De windmolens verstoren ook het landschap en agrarisch uitzicht in de Voerstreek. Daarnaast worden negatieve effecten verwacht voor verschillende beschermde vogelsoorten. Bovendien is er in de buurt van het project belangrijk erfgoed. "Denk maar aan het Kasteel Altenbroek, de dorpskern van ’s Gravenvoeren of het beschermd cultuurhistorisch landschap”, besluit minister van Erfgoed Diependaele.