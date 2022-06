Voedselagentschap waarschuwt wie een huisdier uit Oekraïne wil adopteren

"Het is belangrijk dat de regels gevolgd worden", benadrukt Bonte. "In Oekraïne worden vooral eigen huisdieren gevaccineerd tegen hondsdolheid, maar dieren die op straat leven niet. Hondsdolheid is een ernstige ziekte die daar nog voorkomt en we moeten opletten dat we die niet naar België brengen."

Hondsdolheid kan zowel dieren als mensen treffen. Jaarlijks sterven er bijna 59.000 personen aan de gevolgen van de ziekte.