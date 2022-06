VRT leert jongeren samenwerken op eerste schooldag

Vraagstukken ontcijferen, zinnen ontleden, verhandelingen schrijven. We leren het allemaal op school. Maar hoe we dat in groep moeten doen? Daar wordt niet altijd evenveel aandacht aan besteed. Groepswerk beperkt zich te vaak tot het indelen van leerlingen in willekeurige groepen, met allerlei conflicten tot gevolg. Dat is jammer, want samenwerken is een vaardigheid die we meer en meer nodig hebben om te functioneren in de moderne maatschappij. Toch gaat het niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat slechts 17 procent van de teams efficiënt samenwerkt. Mensen verschillen qua persoonlijkheid en qua achtergrond en gaan hierdoor eenzelfde opdracht anders interpreteren. Dat botst.

Om samenwerken in een team succesvol te laten verlopen, lanceert VRT de EDUbox Teamwork: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dit kant-en-klaar lespakket voor leerlingen uit het secundair onderwijs leert leerlingen stapsgewijs welke voorwaarden verbonden zijn aan een geslaagd groepswerk. In eerste instantie voeren ze een aantal laagdrempelige opdrachten uit. Ze leren dat conflicten niet per se slecht zijn, zolang ze er op een goede manier mee omgaan en het veilige teamklimaat niet in het gedrang komt. Gaandeweg ontdekken ze dat in groep werken vooral ook veel voordelen biedt.