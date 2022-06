Wijzerplaten schitteren na ruim 3 jaar weer op kathedraaltoren in Antwerpen

Nu, ruim 3 jaar later, worden ze weer bevestigd. Dat is 2 jaar later dan voorzien, omdat de toren zelf in slechtere staat was dan eerder vastgesteld. "Nadat de toren gereinigd was en alle voegen eruit gehaald waren, werd duidelijk dat er toch meer schade was dan eerder te zien op de nog vuile toren. Alles werd microscopisch steen per steen nagekeken en er moest toch meer hersteld worden aan de natuursteen dan verwacht."