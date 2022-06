100 jaar oude woning in Westouter volledig uitgebrand door barbecue

"De brand is achteraan in een aanbouw ontstaan", vertelt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. "Het vuur is via het dak verspreid naar de rest van het huis. De brand breidde snel uit door het vele hout dat gebruikt werd om het huis te bouwen. Toen we aankwamen, stond het hele huis al in lichterlaaie. We lieten ook drie extra tankwagens komen om voldoende bluswater te hebben."