2022 blijkt een echt boerenjaar voor imkers van Bie Paulus uit Kortrijk

Onder de naam Bie Paulus ‘slingeren’ de twee imkers nu al 4 jaar aan de weg. “We hebben twee oogsten in een jaar, één in de lente en één in de herfst. Bijenpopulaties gedijen zeer goed dit jaar, maar het is erger gesteld met de wespen en de hommels. De afnemende diversiteit in het milieu is daar de grote oorzaak van.” Maar Jan en Mathieu hoor je niet klagen. Elk raam dat uit een bijenkast gehaald word bevat 2 tot 2,5 kilo pure honing. Elke slingerbeurt, er passen 12 ramen per keer in de ton, is goed voor bijna 30 kilo. “We werken met een motor en slingeren niet meer met de hand. Zeker dit jaar omdat de oogst zo groot is.”