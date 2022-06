Drie tweelingen in vijf dagen tijd geboren in materniteit van Menen

Een verklaring voor de vele tweelingen kunnen ze in het AZ Delta niet geven. "Maar het is wel bijzonder. En het is nog niet gedaan. Want in juli en augustus staan er ook nog twee bevallingen gepland waarvan we weten dat het om een tweeling gaat. Het wordt dus sowieso een recordjaar."

Zoveel baby's op de dienst neonatologie brengt natuurlijk wel wat extra werk met zich mee. "Het was hier even alle hens aan dek. Ik heb elke dag iemand extra moeten oproepen om bij te springen", zegt de hoofdvroedvrouw nog.