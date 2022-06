Vierde stadsdichter voor Kortrijk: Astrid Haerens (33) wordt de nieuwe Letterzetter

Astrid Haerens (33) is de nieuwe Letterzetter van Kortrijk. Ze volgt Anneleen Van Offel op, die 3 jaar lang het Letterzetterscollectief leidde in Kortrijk. Haerens is geboren in Kortrijk en groeide op in Zwevegem. “Ik zie dat mijn werk afwisselend een introverte periode kent waarin ik op mezelf werk. Maar werken in een collectief verband spreekt me ook aan. Deze aanstelling komt dus op tijd”, zegt Haerens.