BEKIJK - "Aan het kampvuur drinken wij enkel koffie, thee of melk": jongeren reageren op alcoholverbod op kamp

Vier Waalse burgemeesters kondigden dit weekend aan dat er voor jeugdbewegingen die op kamp komen in hun gemeente, deze zomer een alcoholverbod geldt. Ze doen dat na enkele gevallen van overlast door alcohol. In #BelRiadh gingen jongeren hierover in discussie met Evi Hanssen - zij schreef een boek over hoe ze gestopt is met drinken, en met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).