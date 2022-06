3.400 jaar oude stad komt letterlijk boven water door aanhoudende droogte

Archeologen wisten al langer dat de grote historische site er was. Helaas is er nooit grootschalig onderzoek uitgevoerd voordat de hele stad onder water verdween bij de bouw van de stuwdam in de jaren 80. Ook bij eerdere droogtes was de site al deels terug boven gekomen. Het was dan ook een race tegen de tijd om een team archeologen samen te stellen om de site nu wel grondig te bestuderen.

In slechts enkele dagen tijd is een team ter plaatse gekomen voornamelijk bestaande uit Duitse en Koerdische archeologen. De onderzoekers gingen meteen aan de slag, omdat niet duidelijk was hoe snel de stad opnieuw onder water zou verdwijnen. Op een korte tijd hebben de wetenschappers de stad grotendeels in kaart kunnen brengen.