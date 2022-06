Ex-profbasketter en slachtoffer van aanslagen Sebastien Bellin wordt coach bij lokale basketploeg Overijse

Sebastien Bellin woont in Tervuren, een buurgemeente van Overijse. Het was de secretaris van BCT en televisiemaker Gilles Simonet die hem in de club introduceerde: “Wij maken professioneel een documentaire over hem, zo kennen we hem al enkele jaren. Hij had aangegeven dat hij terug in het basketbal wou stappen en liefst op een lokaal niveau. Hij had een beetje een degout gekregen van het professionele Belgische basket, maar de liefde voor de sport was er nog altijd. En nu is hij heel blij om zijn ervaring als profspeler en zijn positivisme, dat hij heeft overgehouden na de aanslagen, te delen met jonge mensen.”