Beachland Festival in Blankenberge last minute afgelast door problemen met vergunningen

Het Beachland Festival had een nieuwe locatie voorgesteld, vlak naast de O’Neill Beachclub. Maar volgens de stad Blankenberge was er voor die locatie ook weinig medewerking van het Agentschap Natuur en Bos. De organisator is kwaad. "Er zijn al dertien edities geweest van het Beachland Festival en er zijn nog nooit problemen geweest", zegt organisator Ronald Luyten.

Ook in Blankenberge vloeken ze, want de afgelasting is niet goed voor het toerisme en de economie in de stad. 10.000 feestvierders blijven nu thuis. “De schade is niet te overzien. Ik hoop dat de verantwoordelijken zich daar bewust van zijn”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). "Gezien de standpunten van de Vlaamse overheid mogen wij zelfs geen vergunning leveren.”