BEKIJK - "Turkije gebruikt migratie als instrument tegen Europa", stuurt Turkije met opzet asielzoekers naar Cyprus?

Cyprus krijgt van alle Europese lidstaten proportioneel het meest met migratie maken. In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen daar al bijna tienduizend mensen aan. 4,6% van de bevolking van de Republiek Cyprus is nu asielzoeker. Een meerderheid kwam via het noordelijke Turkse deel van het eiland, dat zich afscheurde van Cyprus. Daar zijn opvallend veel mensen uit Afrika bij. Ze vlogen vanuit hun thuisland naar Turkije en vandaar naar Noord-Cyprus waar ze dan de grens of zogenaamde "groene lijn" overstaken.