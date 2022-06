De kersen rijpen in de fruitstreek in Limburg en dat is ook dieven niet ontgaan. De politie heeft al verschillende klachten ontvangen van kersentelers die merken dat tientallen kilo's kersen plots "geplukt" zijn. Ze patrouilleren daarom extra, maar in een uitgestrekt gebied is het zowat onmogelijk om alle kersenbomen in de gaten te houden.