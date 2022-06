Premier De Croo belt met president Zelenski: "België steunt Oekraïne om kandidaat-lid te worden van EU"

Premier De Croo en president Zelenski bespraken ook de wederopbouw van Oekraïne. "In Oekraïne begint men vandaag al met de wederopbouw en dat is een belangrijke boodschap aan Rusland", zegt De Croo. "Het toont de veerkracht van Oekraïne. Europa kan een belangrijke rol in de fysieke wederopbouw, maar ook in het wederopbouwen van instituties."