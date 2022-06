Bibliotheek krijgt plaats in gewijde parochiekerk Kallo: "Kerkelijke evenementen kunnen gewoon doorgaan"

Er zijn al veel kerken in Vlaanderen ontwijd en gebruikt om andere activiteiten te doen. Denk maar aan fietsherstellingsplaatsen, sportzalen en zelfs een circusschool in Gent die de ruimte gebruikt als oefenruimte voor de acrobaten. En de parochiekerk van Kallo, Beveren, gaat ook een nieuwe functie krijgen, want de bibliotheek zal er zijn nieuwe stek vinden. In deze is de situatie iets anders dan bij veel andere kerken, want deze wordt niét ontwijd. Mensen kunnen er nog steeds een eucharistieviering volgen.