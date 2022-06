Gemiddeld 123 euro per maand méér dan drie maanden geleden: bijna helft woonzorgcentra verhoogt de prijs voor kamer

PVDA kreeg van de Vlaamse administratie een lijst van de prijsverhoging per woonzorgcentrum in de maanden maart en april. Ze berekende dat de gemiddelde stijging zo'n 123 euro per maand is, bijna zeven procent meer.

"Opvallend is dat slechts één op de drie van de openbare woonzorgcentra haar prijzen indexeert. Dat is een pak minder dan bij de private woonzorgcentra, waar het om ongeveer de helft van de voorzieningen gaat," stelt Vandecasteele vast. "En dat terwijl een openbaar woonzorgcentrum gemiddeld al zo'n 250 euro goedkoper is dan een commercieel woonzorgcentrum.” Ze besluit uit die gegevens: “Een openbare ouderenzorg blijft de beste garantie voor enigszins betaalbare prijzen.”