Mogelijk grootste boerenprotest ooit in Nederland tegen stikstofplannen: hinder verwacht op verschillende snelwegen

Waarom protesteren de boeren?



Net als in België is in Nederland heel wat te doen rond de stikstofplannen van de regering. Volgens het Nederlandse plan moet de stikstofuitstoot met 70 procent naar beneden om kwetsbare natuur te beschermen. Vooral landbouwbedrijven worden getroffen, want zij zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot, vooral van het schadelijke ammoniak. Door de hervormingen zullen heel wat boeren hun bedrijf moeten sluiten. Het dossier leidt ook in Nederland tot politieke hoogspanning en verschillende protestacties.