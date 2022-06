Brandweer Leuven protesteert aan zonehuis in Herent: “14 brandweerlui is te weinig voor een provinciehoofdstad”

De brandweer van Leuven staat in voor de veiligheid van de stad Leuven en de gemeenten Herent, Bertem, Oud-Heverlee, Bierbeek, Lubbeek en Holsbeek. “Veertien brandweerlieden is te weinig voor bijna 250.000 mensen”, zegt Derycke. “Ze zeggen dat er een verpleegkundige bijkomt, maar die doet vooral de coördinatie en weinig operationeel. Leuven is een studentenstad en er zijn daardoor vooral ’s nachts ritten voor de ziekenwagen, maar die extra persoon is er alleen overdag. Dat is dus een druppel op een hete plaat”