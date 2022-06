Bruno Vanden Broecke voert theatermonoloog op in Antwerpse Bourla om geld in te zamelen voor buitenlands scoutskamp

“De afgelopen jaren is er nooit meer een “normaal” kamp geweest en het is al 6 jaar geleden dat we nog op buitenlands kamp zijn kunnen gaan”, vertelt scoutsleider Mees Bots. “Normaal gebeurt dat driejaarlijks, maar toen was er corona.” Vanden Broecke is de vader van een van de leden. “We hebben dat voorgesteld en daarna zijn we het groots beginnen te zien. Nu komen we erbij dat we de Bourla bijna gevuld hebben", lacht Mees.