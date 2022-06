Bill Cosby moet schadevergoeding van half miljoen betalen wegens seksueel misbruik uit 1975  

Cosby was jarenlang een erg populaire tv-figuur in de Verenigde Staten tot hij enkele jaren geleden van zijn voetstuk viel nadat hij door tientallen vrouwen werd beschuldigd van aanranding, al bleken vele zaken uiteindelijk verjaard. Deze burgerlijke procedure was een van de laatste rechtszaken tegen de nu 84-jarige Cosby.

Juryleden oordeelden dat Cosby intentioneel schadelijk seksueel contact heeft gehad met het slachtoffer, dat hij wel degelijk wist dat de vrouw jonger dan 18 was en dat zijn gedrag ingegeven was door een "onnatuurlijke of abnormale seksuele interesse in een minderjarige".

Het slachtoffer Judy Huth, nu 64 jaar, krijgt een schadevergoeding van 500.000 dollar. Cosby zelf is niet aanwezig geweest op het proces, juryleden kregen videobeelden uit 2015 te zien waarin de voormalige tv-ster de aantijgingen ontkende. Dat blijft hij overigens doen, een woordvoerder heeft laten weten dat Cosby in beroep gaat.

Cosby werd in 2018 al eens veroordeeld voor seksueel misbruik in een strafprocedure. Die veroordeling werd uiteindelijk wegens procedurefouten ongedaan gemaakt, waardoor Cosby vorig jaar de gevangenis mocht verlaten.