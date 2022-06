Dag van de Mantelzorg: Yasmine (23) zorgt al 17 jaar voor haar zieke mama, maar wie zorgt er voor haar? 

"De emotionele impact op een (jonge) mantelzorger is groot. Ik had in mijn omgeving niemand die in hetzelfde schuitje zit, niemand die hetzelfde meemaakt. Ik kende geen andere jonge mantelzorgers. Dat had me nochtans kunnen helpen. Dan had ik eindelijk eens kunnen vertellen hoe het echt met mij gaat. Dan had ik misschien erkenning gevoeld, en begrip. Ik heb mijn eigen leven en mijn eigen geluk, natuurlijk wel, maar het is soms heel moeilijk om dat in te zien."