De Lijn zet bolderkarren in op zomerfestivals: “Handig om kampeerspullen naar camping te brengen”

Naar goede gewoonte zet busmaatschappij De Lijn extra bussen en nachtbussen in om de festivalgangers veilig en vlot naar hun bestemming te brengen. Doorgaans is dat van aan een station tot aan een bushalte in de buurt van de festivalweide. Maar dit jaar zet De Lijn ook bolderkarren in, een kar op vier wielen die je voort kan trekken om spullen te vervoeren. Dat zal gebeuren op de festivals Rock Werchter, Paradise City Festival in Perk en Pukkelpop in Kiewit, Hasselt.