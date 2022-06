Drie extra trajectcontroles in Maasmechelen

In Maasmechelen is er momenteel al een trajectcontrole, op de gewestweg N763 richting As. Maar de gemeente wil nu ook trajectcontroles op drie lokale wegen, waar maar 50 kilometer per uur gereden mag worden.

Tegen september moet duidelijk worden welke wegen er precies mee uitgerust zullen worden, en het is de bedoeling dat ze begin volgend jaar in gebruik genomen worden. De gemeente Maasmechelen wil de trajectcontroles uitbesteden aan een privé-firma, die bij snelheidsovertredingen GAS-boetes kan uitschrijven. Als de aanpak positief geëvalueerd wordt, komen er wellicht nog trajectcontroles bij.