Een boete betwisten, hoe doe je dat? "Eens je betaald hebt, is er geen weg meer terug"

Ook als je de betwisting per brief wil versturen, heeft de FOD Justitie graag dat je eerst langskomt op haar website.“Log in met het pv-nummer of systeemnummer en je identificatiecode. In de rubriek 'Betwist uw boete' vind je het betwistingsformulier. Vul het in, druk het af en stuur het ondertekend op”, zegt Beavis. Het postadres dat je op de enveloppe moet schrijven is Verkeersboetes, Postbus 30046, 1000 Brussel.