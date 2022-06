Eerste Inloophuis voor mensen met kanker in Leuven wil "ondersteuning geven op warme ontmoetingsplek"

“In de Leopoldstraat in Leuven werken we aan een warme ontmoetingsplek waar gasten zorgen en verhalen kunnen delen met ondersteuners en lotgenoten.” Dat staat te lezen op de website van het nieuwe Inloophuis in Leuven. Dat zal in oktober dit jaar de deuren openen voor mensen met kanker en hun familie. “Het Inloophuis wil vooral de drempel verlagen voor mensen die liever niet meer naar een ziekenhuis terugkeren, maar in een huiselijke omgeving in de stad op ondersteuning kunnen rekenen”, zegt coördinator Griet Van Der Perre.