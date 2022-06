Psychiater over kinderarts die verdacht wordt van kinderporno: "Heb je die neigingen? Doe dan alstublieft niet zo'n job"

Het is niet de eerste keer dat mensen die verdacht worden van dergelijke feiten specifiek via hun beroep makkelijk kinderen kunnen benaderen. "Er zijn mensen die beseffen dat ze zich aangetrokken voelen tot kinderen", zegt psychiater Nils Verbeeck, die niet over de specifieke zaak uit Veldegem kan oordelen. "Ze beseffen dat het fout is om seks of een relatie te hebben, maar willen hun liefde wel positief omzetten. Dan gaan ze een bepaald beroep kiezen of gaan in bewegingen."

"Als mensen die neiging hebben, ga dan alstublieft niet in zo'n beroep of een beweging. Het gevaar is dat wanneer ze emotioneel minder stabiel zijn, ze troost gaan zoeken bij die kinderen. En dan begint het", aldus Verbeeck.