Franse president Macron op zoek naar coalitiepartners: "Geen enkele partij kan nu zelf nog alleen regeren"

Het kan dus alle kanten uit en iedereen weet ook dat Macron erg sluw is en best in staat is om een aantal mogelijke samenwerkingsverbanden uit elkaar te spelen. Vooral de linkse alliantie rond Mélechon omvat nogal wat mensen die elkaar niet kunnen luchten, maar dat geldt ook voor de andere formaties. In het verleden bleken "cohabitations" -samenwerkingsverbanden "van moetens" over de partijgrenzen heen- vaak erg nadelig voor minstens een van de partijen en bijna altijd in het voordeel van de zittende president die in het Franse model van de Vijfde Republiek sinds Charles de Gaulle altijd de "pole position" inneemt.