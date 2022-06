Gemeenten ondertekenen riviercontract over de Heulebeek: "We willen geen stank en overstromingen meer"

In het contract staan maatregelen rond de structuur, kwaliteit en inrichting van de vallei van de Heulebeek. Ook de waterbeheerders stellen projecten voor rond droogte, toegang tot en ruimte voor water en bescherming tegen wateroverlast van de Heulebeek. En dat laatste klinkt als muziek in de oren van de burgemeester van Moorslede, Ward Vergote (Visie).

"Na hevige regenval in 2016 liep deelgemeente Dadizele voor een stuk onder water, omdat de Heulebeek uit haar oevers trad. Een van de punten van het riviercontract gaat over de overstromingsgevaren van de beek in de dijken. Ik hoop écht dat dit contract iets betekent, want sinds de overstromingen in 2016 is er nog niets veranderd aan de situatie van de Heulebeek", zegt hij.