Gents kunstencentrum VIERNULVIER lanceert platenlabel voor muziek van artistieke producties

De eerste single die VIERNULVIER Records uitbrengt is “Ptolemaic” van de Belgisch-Iraakse band “Use Knife”. De bandleden leerden elkaar kennen tijdens audities voor een dansvoorstelling. De single maakt deel uit van het album “The Shedding of Skin” dat deels opgenomen is tijdens een verblijf van de muzikanten bij VIERNULVIER. Aan het project werken leden van “Kiss The Anus Of A Black Cat” samen, de Iraakse kunstenaar Youniss Ahamad ontwikkelde een visueel luik dat op de livevoorstelling te zien zal zijn.