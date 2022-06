Gestolen Land Rover teruggevonden onder stapel auto-onderdelen in Heestert

De Land Rover werd midden mei gestolen toen hij 's nachts geleverd werd bij een autohandelaar aan de Spinnerijkaai in Kortrijk. De vrachtwagenbestuurder die de auto kwam brengen, was even terug naar zijn cabine gelopen om de papieren te pakken, toen iemand er mee wegreed. De politie kamde de buurt uit, maar kon de dader niet vinden. Er werd een onderzoek gestart en dat leidde naar een man uit Desselgem, bij Waregem. Die zou de auto verstopt hebben in een loods in Heestert, een deelgemeente van Zwevegem. In de loods werd een huiszoeking gehouden. Toch duurde het even voor de Land Rover werd teruggevonden, want hij zat goed verstopt onder allerlei stukken carrosserie. De man uit Desselgem is aangehouden.