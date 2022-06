Van slechts 500 exemplaren in eerste druk tot meer dan 80 vertalingen: hoe Harry Potter in 25 jaar de wereld veroverde 

Dat het "Harry Potter”-universum immens populair is, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar zijn de boeken overal ter wereld zo bekend? Zijn de avonturen van Harry, Ron en Hermelien bijvoorbeeld net zo populair in China als bij ons? Het antwoord op deze vraag is "ja", zo blijkt uit de verkoopcijfers van de eerste drie "Harry Potter"-boeken in China. De Chinese vertaling bracht in de eerste 5 jaar na de publicatie in 2000 maar liefst 77 miljoen yuan op, wat neerkomt op ongeveer 11 miljoen euro, een Chinees record!