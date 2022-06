Het geheime leven van piepkleine mijten die in de poriën in ons gezicht leven

Sommige onderzoekers hadden aangenomen dat de mijten geen anus hebben en dus al hun uitwerpselen tijdens hun levensduur moeten verzamelen en vrijgeven als ze sterven, wat ontstekingen van de huid zou veroorzaken.

De nieuwe studie heeft echter bevestigd dat ze wel degelijk een anus hebben en dus onterecht de schuld hebben gekregen voor veel aandoeningen van de huid.

"Mijten hebben voor veel zaken de schuld gekregen. De lange associatie met mensen zou echter kunnen suggereren dat ze ook eenvoudige maar belangrijke gunstige rollen zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld bij het open houden van de poriën in het gezicht", zei doctor Henk Braig, een zoöloog aan de Bangor University in Wales en de Universidad Nacional de San Juan in Argentinië en een mede-hoofdauteur van de studie.

De studie onder leiding van de Bangor University en de University of Reading en met medewerking van de Universitat de València, de Universität Wien en de Universidad Nacional de San Juan is gepubliceerd in Molecular Biology and Evolution. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Reading.