Mogelijk honderden doden door aardbeving in Afghanistan

Over de dodentol is nog niet veel duidelijkheid. Volgens een plaatselijke ambtenaar in de provincie Paktika zijn er 40 doden gevallen. Bilal Karimi, woordvoerder van de Afghaanse talibanregering, heeft het over honderden doden en gewonden.

"We roepen de hulpagentschappen op om de slachtoffers van de aardbeving onmiddellijk te helpen, om een menselijke catastrofe te vermijden", schrijft Karimi op Twitter. De Afghaanse staatszender Bakthar News had het eerst over 155 doden en spreekt nu al van 255 dodelijke slachtoffers en nog eens zoveel gewonden. De schok was voelbaar tot ver buiten de grenzen, tot in Pakistan en India.