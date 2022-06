8 huiszoekingen, onder meer bij VRT, in onderzoek naar mogelijke financiële onregelmatigheden onder voormalige VRT-top

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil geen commentaar geven op het lopende gerechtelijk onderzoek. Hij rekent erop dat de VRT volledig meewerkt, en ook hij benadrukt dat het gaat om problemen uit het verleden: "Veel van de actoren die ook in het auditrapport werden vermeld, hebben ondertussen de organisatie verlaten. De aanbevelingen uit het auditrapport van Audit Vlaanderen werden als resultaatsverbintenissen overgenomen in de beheersovereenkomst van de VRT. Als publieke omroep heeft de VRT een voorbeeldrol en moet ze de hoogste standaarden inzake integriteit respecteren. Daarnaast hebben we ook voldoende garanties ingebouwd om hier sterk op toe te zien. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse opvolging van de aanbevelingen door Audit Vlaanderen”, zegt Dalle.

““Het verleden kan ik niet veranderen, wat telt is de toekomst. Met de nieuwe CEO, de nieuwe Raad van Bestuur, de nieuwe beheersovereenkomst en alles wat we ingebouwd hebben kunnen we er voor zorgen dat dit vandaag en ook morgen niet meer kan gebeuren.”