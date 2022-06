Kerken Zemst kunnen voortaan  worden afgehuurd door inwoners

De gemeente Zemst heeft zes kerken op haar grondgebied en wil die voor meer dan alleen misvieringen gebruiken. Daarom startte de gemeente twee jaar geleden met het kerkenbeleidsplan, waarbij inwoners hun mening konden geven over de invulling van de kerken. Daarmee is het gemeentebestuur aan de slag gegaan en de resultaten daarvan zijn nu voorgesteld. "Wij hebben beslist dat alle kerken in Zemst nevenbestemmingen krijgen", legt burgemeester Veerle Geerinckx (N-Va) uit. "Iedereen die graag de kerk wil gebruiken, zal die vanaf 1 september kunnen reserveren via een online tool. We richten ons hierbij vooral op verenigingen, maar in principe kan iedereen een aanvraag indienen."

De activiteiten waarvoor de kerken gebruikt kunnen worden, zijn uiteenlopend. "We denken aan concerten of yogasessies", zegt burgemeester Geerinckx. "Welk soort activiteiten zal afhangen van de aanvragen zelf. Het kerkbestuur moet mee haar goedkeuring geven bij iedere aanvraag. De aangevraagde activiteiten in de kerk liggen bij voorkeur wel in lijn met de sereniteit van de kerken."

Het systeem om de kerken in Zemst te reserveren, wordt op 1 september in gebruik genomen. Alle kerken zullen bovendien gebruikt blijven worden voor misvieringen.