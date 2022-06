Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken Borgloon, Kortessem en Bilzen

Tenslotte kwam het koningspaar naar de Markt in Bilzen, waar ze contact hadden met de bevolking: "Het was een eer om te spreken met de Koningin", zei een meisje. "Wat een ervaring!" Iemand anders vond het dan weer fijn dat ze tijd maakte en in gesprek ging. "Ze was geïnteresseerd in wat we studeerden dus heel fijn om mee te maken."