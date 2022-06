Leerlingen van internaat in Ganshoren bedreigen begeleidster met mes

Dinsdagnamiddag kreeg de politiezone Brussel-West een oproep voor een incident in het internaat De Tuinen in de Prins Boudewijnstraat in Ganshoren. Twee leerlingen van het internaat hadden een begeleidster bedreigd met een mes.

De leerlingen werden opgepakt en verhoord. Degene die het mes had getrokken, werd ook ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident loopt onderzoek nog.